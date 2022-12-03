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19 минут назад

Санду: "Вступление в ЕС – единственный путь для нашего выживания"

Илья Родин

Президент Молдавии Майя Сайду заявила в эфире японского телеканала NHK, что вступление в Евросоюз является единственным путем для выживания страны. Об этом пишет РИА «Новости».

Санду назвала единственный способ выживания Молдавии
Фото: ТАССТАСС

Санду подчеркнула, что вступление в организацию повысит уровень безопасности республики, расширит возможности экономического развития.

«Вступление в ЕС – единственный путь для нашего выживания», - подчеркнула глава государства.

Кроме того, она высказалась по вопросу о вступлении страны в НАТО. Санду отметила, что вступлению в альянс мешают российские миротворцы, находящиеся в Приднестровье.

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