Санду назвала единственный способ выживания Молдавии

Президент Молдавии Майя Сайду заявила в эфире японского телеканала NHK, что вступление в Евросоюз является единственным путем для выживания страны. Об этом пишет РИА «Новости».

Кроме того, она высказалась по вопросу о вступлении страны в НАТО. Санду отметила, что вступлению в альянс мешают российские миротворцы, находящиеся в Приднестровье.