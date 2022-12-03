К тому моменту, когда закончится конфликт на территории Украины, страна потеряет весь юг и левобережье Днепра. Такое развитие событий предрек бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс в статье для Daily Reckoning.

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Он отметил, что Украина станет раздробленной страной, которая займет территорию лишь от Киева до Львова.

Рикардс объяснил, что проблемы Украины заключаются в больших потерях среди солдат и технике, которая поставляется Западом. Он также сказал, что численность ВСУ резко сократилась, так как солдаты плохо подготовлены. Кроме того, поставляемая западными странами техника не принесет никакой пользы, так как ей не умеют управлять бойцы ВСУ. Помимо этого, на Украине существуют сложности в логистике для переброски техники.

В заключение бывший советник ЦРУ заявил, что, по данным Белого дома, ЕС и НАТО, «дела на Украине складываются относительно неплохо для Киева». При этом фактическое положение дел «на поле боя почти полностью расходится с западным нарративом», подметил он.