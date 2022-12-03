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22 минуты назад

Бывший советник ЦРУ предрек Украине потерю всего юга и левобережья Днепра

Lenta.ru

К тому моменту, когда закончится конфликт на территории Украины, страна потеряет весь юг и левобережье Днепра. Такое развитие событий предрек бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс в статье для Daily Reckoning.

Экс-советник ЦРУ предрек Украине потерю всего юга и части Днепра
Фото: ТАССТАСС

Он отметил, что Украина станет раздробленной страной, которая займет территорию лишь от Киева до Львова.

Рикардс объяснил, что проблемы Украины заключаются в больших потерях среди солдат и технике, которая поставляется Западом. Он также сказал, что численность ВСУ резко сократилась, так как солдаты плохо подготовлены. Кроме того, поставляемая западными странами техника не принесет никакой пользы, так как ей не умеют управлять бойцы ВСУ. Помимо этого, на Украине существуют сложности в логистике для переброски техники.

В заключение бывший советник ЦРУ заявил, что, по данным Белого дома, ЕС и НАТО, «дела на Украине складываются относительно неплохо для Киева». При этом фактическое положение дел «на поле боя почти полностью расходится с западным нарративом», подметил он.

Разведчик спецназа рассказал о потерях российских ВС в зоне СВО

Ранее офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что в конечном счете Россия сможет отбить Харьков и Днепропетровск. Украина же останется отрезанной от моря. Он отметил, что «Приднестровье — это пророссийский анклав в составе Молдовы». По этой причине для сохранения безопасности приднестровского региона России необходимо отсечь территорию Украины от моря, занимая всю территорию «до самой Одессы». Таким образом, продолжил спикер, это означает конец экономике Украины.

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