Францию призвали выйти из Евросоюза

Политик-голлист Флориан Филиппо призвал Францию отказаться от членства в Евросоюзе из-за поддержки Брюсселем президента Украины Владимира Зеленского. Об этом он написал в своем Twitter.

В своем посте он написал, что Евросоюз грозится лишить Венгрию 13 миллиардов евро, что подвергнет республику оказаться в «очень тяжелом кризисе». «За предлогами скрывается настоящая причина: Венгрия не согласна с [главой Еврокомиссии] Урсулой [фон дер Ляйен] в вопросе полной поддержки Зеленского», — объяснил он. После этого Филиппо заявил, что ЕС «тоталитарен», из-за чего Франции надо выйти из его состава.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что помешает воплотить план Евросоюза по предоставлению Украине пакета помощи размером 18 миллиардов в 2023-м. В качестве альтернативы премьер предложил каждой стране выделять Украине помощь из собственного бюджета.