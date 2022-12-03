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1 час назад

Францию призвали выйти из Евросоюза

Lenta.ru

Политик-голлист Флориан Филиппо призвал Францию отказаться от членства в Евросоюзе из-за поддержки Брюсселем президента Украины Владимира Зеленского. Об этом он написал в своем Twitter.

Францию призвали выйти из Евросоюза
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В своем посте он написал, что Евросоюз грозится лишить Венгрию 13 миллиардов евро, что подвергнет республику оказаться в «очень тяжелом кризисе». «За предлогами скрывается настоящая причина: Венгрия не согласна с [главой Еврокомиссии] Урсулой [фон дер Ляйен] в вопросе полной поддержки Зеленского», — объяснил он. После этого Филиппо заявил, что ЕС «тоталитарен», из-за чего Франции надо выйти из его состава.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что помешает воплотить план Евросоюза по предоставлению Украине пакета помощи размером 18 миллиардов в 2023-м. В качестве альтернативы премьер предложил каждой стране выделять Украине помощь из собственного бюджета.

В конце ноября также стало известно, что власти Венгрии и Польши застряли в «токсичных отношениях». В материале Politico было сказано, что пророссийская позиция премьер-министра Венгрии привела к эскалации напряжения с Варшавой. В частности, всему этому способствовало вето политика на пакет помощи Европейского союза (ЕС) для Украины в размере 18 миллиардов евро.

В мире,Филиппо Флориан,Владимир Зеленский,Виктор Орбан,Еврокомиссия,ЕС,
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