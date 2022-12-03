Гросси рассказал о цели соглашения по ЗАЭС

Отвод вооружений с Запорожской АЭС станет частью соглашения по защите объекта, рассказал в интервью La Repubblica гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

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Гросси пояснил, что «вывод вооружений с электростанции — это то, о чем просят украинцы, что понятно с их точки зрения». Он добавил, что это станет частью общего соглашения.

Гендиректор уточнил, что Москва не против того, чтобы заключить соглашение по обеспечению безопасности станции.

Россия и Украина договорились не обстреливать ЗАЭС и не открывать огонь с ее территории, подчеркнул Гросси.