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11 минут назад

Гросси рассказал о цели соглашения по ЗАЭС

Илья Родин

Отвод вооружений с Запорожской АЭС станет частью соглашения по защите объекта, рассказал в интервью La Repubblica гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Гросси рассказал о цели соглашения по ЗАЭС
Фото: РамблерРамблер

Гросси пояснил, что «вывод вооружений с электростанции — это то, о чем просят украинцы, что понятно с их точки зрения». Он добавил, что это станет частью общего соглашения.

Гендиректор уточнил, что Москва не против того, чтобы заключить соглашение по обеспечению безопасности станции.

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Россия и Украина договорились не обстреливать ЗАЭС и не открывать огонь с ее территории, подчеркнул Гросси.

Он констатировал, что целью соглашения является создание безопасной зоны вокруг станции, предотвращение аварии на объекте.

В мире,Политика,Рафаэль Гросси,Владимир Путин,МАГАТЭ,
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