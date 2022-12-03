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33 минуты назад

Воздушная тревога объявлена в Киеве

Вечерняя Москва

В Киеве объявили воздушную тревогу. Об этом сообщили в городской администрации в субботу, 3 декабря.

Воздушная тревога объявлена в Киеве
Фото: UnsplashUnsplash

— Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты, — цитирует сообщение РИА Новости.

Накануне взрывы прогремели в украинском городе Днепропетровске, в регионе объявили воздушную тревогу. По данным онлайн-карты воздушных тревог украинского Минцифры, воздушная тревога также объявлена в приграничных к Днепропетровской областях: Полтавской, Харьковской и на подконтрольных Киеву территориях Херсонской и Запорожской областей.

Помимо этого, в четверг, 1 декабря, на Украине объявили воздушную тревогу почти в каждом регионе страны. Объявление действует и в центральной части страны, в том числе в Киеве.

29 ноября также сообщалось о воздушной тревоге по всей территории украинского государства. Тогда первые сирены прозвучали на севере и в центральной части страны, а затем и в остальных областях.

Путин объяснил удары по Украине

17 ноября также стало известно о взрывах в центральной части Киева. Эти данные подтвердил мэр города Виталий Кличко, уточнив, что удар пришелся на Шевченковский район. По его словам, два взрыва прогремели в центральном районе Киева — Шевченковском. Позднее появилась информация о новых взрывах в городе.

В мире,СВО,Виталий Кличко,Владимир Путин,
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