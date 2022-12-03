Макрон раскрыл тему переговоров с Путиным

Глава Франции Эммануэль Макрон заявил в эфире телеканала TF1, что планирует провести телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным после общения с представителями МАГАТЭ. Он отметил, что намеревается обсудить вопросы украинской атомной энергетики, пишет РИА «Новости».

Макрон подчеркнул, что планирует обсудить текущую повестку с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. После этого он планирует переговоры с Владимиром Путиным.

По словам политика, на переговорах речь зайдет о ситуации «с гражданской атомной энергетикой» на Украине.