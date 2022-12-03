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41 минуту назад

Макрон раскрыл тему предстоящих переговоров с Путиным

Илья Родин

Глава Франции Эммануэль Макрон заявил в эфире телеканала TF1, что планирует провести телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным после общения с представителями МАГАТЭ. Он отметил, что намеревается обсудить вопросы украинской атомной энергетики, пишет РИА «Новости».

Макрон раскрыл тему переговоров с Путиным
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Макрон подчеркнул, что планирует обсудить текущую повестку с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. После этого он планирует переговоры с Владимиром Путиным.

По словам политика, на переговорах речь зайдет о ситуации «с гражданской атомной энергетикой» на Украине.

Глава МАГАТЭ заявил о подготовке к встрече с Путиным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, что пока точной даты телефонных переговоров сторон нет.

В мире,Рафаэль Гросси,Эммануэль Макрон,Дмитрий Песков,Владимир Путин,МАГАТЭ,
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