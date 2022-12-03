В Иране раскрыли число погибших в ходе последних протестов

Около 200 человек погибло в Иране в ходе протестов в течение последних нескольких недель. Об этом сообщило агентство Tasnim со ссылкой на Совет безопасности Министерства внутренних дел страны.

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Жертвы включают в себя погибших сотрудников безопасности, погибших в терактах, мирных граждан, которые погибли в результате ликвидации «враждебных группировок», мирных граждан, которые погибли в беспорядках, а также членов вооруженных контрреволюционных и сепаратистских группировок.

В заявлении также сказано, что протесты нанесли административным, общественным и частным организациям ущерб, который оценивают в «триллионы» иранских риалов (1 триллион риалов равен приблизительно 1 миллиарду 474 миллионам 56 тысячам российских рублей).

Протесты и беспорядки начались в Иране в середине сентября. Они вызваны смертью Махсы Амини — девушка умерла после того, как полиция задержала ее за «неправильное» ношение хиджаба. 22 ноября пресс-секретарь главы ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил, что в Иране за последние два месяца было убито более 300 человек.