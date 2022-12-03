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1 час назад

В Германии предупредили о новом потоке беженцев из Украины

Илья Родин

В зимний период в европейские страны может хлынуть новый мощный поток украинских беженцев, заявил в интервью порталу Welt am Sonntag глава Европейской народной партии Манфред Вебер. Он добавил, что это связано с разрушением большого количества объектов энергетической инфраструктуры на Украине.

В Германии предупредили о новом потоке беженцев из Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Вебер подчеркнул, что зима будет «драматической» для беженцев.

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По его мнению, в ФРГ должны быть готовы к тому, что большое количество украинцев приедет в ЕС и Германию в ближайшие месяцы.

Кроме того, аналитик предложил ввести на внешних границах Средиземного моря совместное патрулирование немецких и итальянских служб.

Он пояснил, что их задачей будет возвращение к месту отправления любого, у кого не будет визы, паспорта или основания для предоставления убежища.

В мире,Манфред Вебер,ЕС,
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