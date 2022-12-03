В Германии предупредили о новом потоке беженцев из Украины

В зимний период в европейские страны может хлынуть новый мощный поток украинских беженцев, заявил в интервью порталу Welt am Sonntag глава Европейской народной партии Манфред Вебер. Он добавил, что это связано с разрушением большого количества объектов энергетической инфраструктуры на Украине.

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Вебер подчеркнул, что зима будет «драматической» для беженцев.

По его мнению, в ФРГ должны быть готовы к тому, что большое количество украинцев приедет в ЕС и Германию в ближайшие месяцы.

Кроме того, аналитик предложил ввести на внешних границах Средиземного моря совместное патрулирование немецких и итальянских служб.