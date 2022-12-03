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16 минут назад

Глава офиса Зеленского предложил снизить потолок цен на российскую нефть до $30 за баррель

Илья Родин

Введенный западными странами потолок цен на нефть следует снизить с $60 до $30 за баррель, заявил в своем Telegram-канале глава офиса Зеленского Андрей Ермак. Он добавил, что это тяжело ударит по российской экономике. Об этом пишет РИА «Новости».

В Киеве прокомментировали введенный потолок цен на нефть из РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что ранее Австралия и государства, входящие в G7, достигли консенсуса по вопросу искусственного регулирования цен на нефть. Они договорились установить потолок ее стоимости на уровне $60 за баррель.

ЕС договорился о введении потолка цен на нефть из России

Ермак подчеркнул, что потолок цен необходимо снизить до $30 за баррель. Он пояснил, что это поможет «быстрее уничтожить экономику» России.

В Совфеде РФ сообщили ранее, что искусственное регулирование цен на черное золото приведет к катастрофическим последствиям для Европы.

В мире,Андрей Ермак,Совет Федерации,ЕС,
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