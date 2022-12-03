В Киеве прокомментировали введенный потолок цен на нефть из РФ

Введенный западными странами потолок цен на нефть следует снизить с $60 до $30 за баррель, заявил в своем Telegram-канале глава офиса Зеленского Андрей Ермак. Он добавил, что это тяжело ударит по российской экономике. Об этом пишет РИА «Новости».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Отмечается, что ранее Австралия и государства, входящие в G7, достигли консенсуса по вопросу искусственного регулирования цен на нефть. Они договорились установить потолок ее стоимости на уровне $60 за баррель.

Ермак подчеркнул, что потолок цен необходимо снизить до $30 за баррель. Он пояснил, что это поможет «быстрее уничтожить экономику» России.