В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 61.77EUR 64.99
Войти в почту
15 минут назад

Фон дер Ляйен оказалась в центре скандала из-за заявления об Украине

Lenta.ru

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подверглась критике за сравнение конфликта на Украине с борьбой Ирландии за независимость от Британии. О том, что политик оказалась в центре скандала, сообщает портал Daily Mail.

Фон дер Ляйен оказалась в центре скандала из-за заявления об Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По сообщению издания, свое заявление фон дер Ляейн сделала на заседании парламента в Дублине, которое было посвящено 50-летию членства Ирландии в Евросоюзе.

«Сегодня еще одна европейская нация борется за независимость. Конечно, Ирландия далеко от линии фронта в Украине. (...) Как и наши друзья в Восточной Европе, вы знаете, что на Украине поставлено на карту больше, чем будущее одной страны», — заявила она.

Заявления главы Еврокомиссии вызвали недовольство в Великобритании. Так, депутат Джейкоб Рис-Могг назвал высказывание фон дер Ляйен «недипломатичным, неразумным и неправильным».

Президент Германии попросил немцев увеличить помочь Украине

Война Ирландии за независимость от Британской империи началась в 1919 году и длилась до 1921 года. Бойцы Ирландской республиканской армии захватили склады с оружием и получили контроль над большим числом графств региона. 6 декабря 1921 года Британия была вынуждена подписать англо-ирландский договор, согласно которому большая часть региона обретала независимость.

Вооруженный конфликт на востоке Украины, начался в апреле 2014 года после событий Евромайдана и вошел в новую фазу в 2022 году, когда Россия начала спецоперацию по защите республик Донбасса.

В мире,Еврокомиссия,ЕС,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители