В украинском МИДе заявили о 18 случаях угроз дипломатам в 12 странах

«По состоянию на сегодняшний день есть 18 случаев угроз в 12 странах. Это покушение на теракт в Испании , пакеты с угрозами в виде вырванных глаз животных в Венгрии, Нидерландах, Польше, Хорватии, Италии, Австрии, Чехии», — написал министр иностранных дел на своей странице в соцсети.

В интервью телеканалу CNN Кулеба сказал, что «всё началось со взрыва у посольства Украины в Испании». «Но то, что последовало за этим, было более странным и, я бы даже сказал, больным», — подчеркнул он.