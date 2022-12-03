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1 час назад

В украинском МИДе заявили о 18 случаях угроз дипломатам в 12 странах

Говорит Москва

По мнению главы ведомства Дмитрия Кулебы, «террористы стараются запугать и ослабить Украину».

В украинском МИДе заявили о 18 случаях угроз дипломатам в 12 странах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«По состоянию на сегодняшний день есть 18 случаев угроз в 12 странах. Это покушение на теракт в Испании, пакеты с угрозами в виде вырванных глаз животных в Венгрии, Нидерландах, Польше, Хорватии, Италии, Австрии, Чехии», — написал министр иностранных дел на своей странице в соцсети.

В интервью телеканалу CNN Кулеба сказал, что «всё началось со взрыва у посольства Украины в Испании». «Но то, что последовало за этим, было более странным и, я бы даже сказал, больным», — подчеркнул он.

Глава МИДа предположил, что посылки стали ответом на «дипломатический ужас, который Украина создала для России на международной арене».

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