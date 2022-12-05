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39 минут назад

В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога

Газета.Ruиещё 9

Воздушная тревога объявлена в ночь на понедельник в ряде областей Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения. Сирены звучат в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях. Кроме того, воздушная тревога объявлена в подконтрольных Киеву районах Запорожской, Херсонской областей и ДНР.

В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога
Фото: Global Look PressGlobal Look Press

4 декабря тревогу объявляли в восточных и центральных областях Украины, однако позднее ее отменили. Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы России стали наносить 10 октября — спустя два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, согласно сведениям российских властей, стояли украинские спецслужбы.

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