Британская разведка МИ-6 причастна к теракту на газопроводах «Северные потоки» и подрыву Крымского моста, заявил военный эксперт, доктор социальных наук Александр Артамонов.

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Речь об этом зашла в связи с конфликтом в Нагорном Карабахе. По его словам, со стороны Азербайджана выступает Великобритания, а конкретно – сильнейшая разведка МИ-6, которая замешана в подрыве газопровода «Северный поток» и взрыве на Крымском мосту, приводит слова Артамонова «Царьград».

Артамонов отметил, что в своем Telegram-канале привел имена и фамилии офицеров, которые стоят за терактом на Крымском мосту. В публикации упоминается, в частности, офицер разведывательного корпуса британской армии Найджел Доннелли, в команду которого входил британский офицер Хью Уорд, разработавший дорожную карту ликвидации стратегического объекта России. Сообщается, что в настоящее время Донелли находится в Литве.