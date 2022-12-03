Минкульт Украины оценил возможность передачи Киево-Печерской лавры ПЦУ

«Речь не идёт о передаче. На самом деле состоялась регистрация юридического лица ПЦУ на территории Национального заповедника «Киево-Печерская лавра» в монастыре, который находится напротив территории Верхней лавры и входит в ведение заповедника», — приводит ТАСС слова Ткаченко.