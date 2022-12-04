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15 минут назад

Стало известно о сигнале Украине от Байдена насчет Путина и Крыма

Lenta.ruиещё 1

Президент США Джо Байден дал сигнал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому смириться с потерей Крыма и начать переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил сотрудник Школы международных исследований Джонса Хопкинса Джозеф Иоффе в своей колонке для Time.

Байден дал сигнал Украине насчет Путина и Крыма
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Как стало известно автору, американский лидер тонко намекнул Зеленскому, что пора начать разговор с Путиным.

По мнению Иоффе, западные страны, поддерживающие президента Украины, преследуют корыстные цели в конфликте.

«Кто захочет умирать за Киев? Или мерзнуть, пока сокращаются российские поставки газа в Европу? Париж и Берлин с первого дня пытались выступить посредниками в переговорах. Западные лидеры, возможно, устали от войны после девяти месяцев», — отметил он.

Эксперт также напомнил, что оппозиция из республиканцев настаивает на том, что США не нужно втягиваться в конфликт на Украине.

Наглость Зеленского шокировала европейцев

Несмотря на заявления Вашингтона и их союзников о том, что Запад не собирается диктовать украинцам, что они должны делать, стратегические реалии складываются не в пользу Киева, подчеркнул в материале Иоффе.

Ранее представитель Белого дома Джон Кирби сообщил, что США не видят со стороны Зеленского готовности к мирным переговорам с Россией.

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