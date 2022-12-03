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45 минут назад

Американцев предупредили о «тревожной» тенденции

Деловая газета "Взгляд"

Доверие американских граждан к собственным вооруженным силам «шокирующе» упало до 48% в 2022 году с уровня в 70% в 2018-м, сообщают американские СМИ со ссылкой на социологический опрос, проведенный Институтом Рональда Рейгана.

Американцев предупредили о «тревожной» тенденции
Фото: Public DomainPublic Domain

В сюжете телеканала Fox News рассказывается, что у Пентагона возникла серьезная проблема с набором персонала. Телеканал полагает, что отчасти это может быть связано с тем, что многие американцы теряют веру в военных, и называет эту тенденцию тревожной.

Американский офицер рассказал об уязвимости армии США

По данным соцопроса, 62% американцев ухудшили свое мнение о вооруженных силах из-за слишком «политизированного» руководства, также на это повлияли «прогрессивные» практики.

Кроме того, как сообщается в телевизионном сюжете, только 6% американцев выразили сильное желание служить в армии, передает РИА «Новости».

В августе Bloomberg писал, что вооруженные силы США сталкиваются с нехваткой персонала. По данным издания, в настоящее время им не хватает около 150 тыс. новобранцев, чтобы достичь установленной цели – 1,3 млн военнослужащих.

В мире,Армия,Рональд Рейган,Пентагон,
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