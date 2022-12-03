Американцев предупредили о «тревожной» тенденции

Доверие американских граждан к собственным вооруженным силам «шокирующе» упало до 48% в 2022 году с уровня в 70% в 2018-м, сообщают американские СМИ со ссылкой на социологический опрос, проведенный Институтом Рональда Рейгана.

Фото: Public Domain Public Domain

В сюжете телеканала Fox News рассказывается, что у Пентагона возникла серьезная проблема с набором персонала. Телеканал полагает, что отчасти это может быть связано с тем, что многие американцы теряют веру в военных, и называет эту тенденцию тревожной.

По данным соцопроса, 62% американцев ухудшили свое мнение о вооруженных силах из-за слишком «политизированного» руководства, также на это повлияли «прогрессивные» практики.

Кроме того, как сообщается в телевизионном сюжете, только 6% американцев выразили сильное желание служить в армии, передает РИА «Новости».