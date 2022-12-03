Премьер Канады выступил с обвинением в адрес России

Инфляция в Канаде вызвана действиями России на Украине, а также последствиями коронавируса. Об этом заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо, его слова приводит ТАСС.

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Такой точкой зрения политик поделился в ответ на вопрос журналистов о том, что многие жители Канады полагают, что причины высокой инфляции кроются не во внешних факторах, а в действиях правительства страны.

«Речь идет о нарушении цепочек поставок, вызванных пандемией, речь идет о незаконном вторжении России на Украину», — указал он.

Премьер подчеркнул, что эти причины также привели к росту цен на продукты питания и энергоносители в других странах.