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8 минут назад

Трюдо обвинил Россию в инфляции в Канаде

Lenta.ru

Инфляция в Канаде вызвана действиями России на Украине, а также последствиями коронавируса. Об этом заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо, его слова приводит ТАСС.

Премьер Канады выступил с обвинением в адрес России
Фото: ТАССТАСС

Такой точкой зрения политик поделился в ответ на вопрос журналистов о том, что многие жители Канады полагают, что причины высокой инфляции кроются не во внешних факторах, а в действиях правительства страны.

«Речь идет о нарушении цепочек поставок, вызванных пандемией, речь идет о незаконном вторжении России на Украину», — указал он.

Премьер подчеркнул, что эти причины также привели к росту цен на продукты питания и энергоносители в других странах.

В ноябре Трюдо сообщил о намерении страны ввести новые санкции в отношении России. Уточнялось, что в санкционный список Оттавы будут внесены 23 гражданина России, которые связаны с юридической сферой и безопасностью.

В мире,Санкции,Джастин Трюдо,
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