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12 минут назад

Нед Прайс: контакты Байдена с Путиным остаются исключительно гипотетическими

Ura.Ru

Заявление президента США Джо Байдена о возможных переговорах с Россией не меняет политику США насчет Украины. Такие контакты остаются гипотетическими, заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс во время брифинга.

Что известно о контактах Байдена с Путиным
Фото: ТАССТАСС

«Это не является изменением политики. Мы всегда показывали, что сделаем все возможное для завершения конфликта на Украине. Переговоры между Байденом и Путиным являются исключительно гипотетическими», — заявил Нед Прайс на брифинге, его слова передает ТАСС.

В начале декабря Байден заявил о готовности провести переговоры с Путиным о спецоперации. Его слова прозвучали на пресс-конференции по итогам переговоров с лидером Франции Эммануэлем Макроном, который также выразил желание пообщаться с главой РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Путиным остается открытым для переговоров. После этого в Госдепе США заявили, что заявление Байдена еще не означает, что он готов прямо сейчас начать диалог.

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