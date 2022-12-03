Байден встретился с принцем Уильямом

Президент США Джо Байден в пятницу во время рабочей поездки в Бостон (штат Массачусетс) встретился с принцем Уильямом.

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"Рад вновь вас видеть", - сказал американский лидер.

Байден и принц Уильям пожали друг другу руки, поговорили несколько минут, после чего вместе направились в президентскую библиотеку-музей имени Джона Ф. Кеннеди. Трансляцию из Бостона вели американские новостные телеканалы.