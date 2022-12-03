Госдеп заявил о преданности Сноудена России

В США заявили, что бывший аналитик американского Агентства по национальной безопасности Эдвард Сноуден давно продемонстрировал свою приверженность идеалам России. Такое заявление сделал глава пресс-службы Государственного департамента Нед Прайс, передает ТАСС.

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Он сообщил, что США в курсе получения Сноуденом российского гражданства. При этом он признал, что сейчас они не могут подтвердить, случилось ли это на самом деле или нет.

«Единственная вещь в том, что господин Сноуден давно показывал преданность России», — подчеркнул Прайс.

Президент России Владимир Путин 26 сентября подписал указ о получении Эдвардом Сноуденом российского гражданства.

Издание напоминает, что Сноуден в 2013 году предал огласке сведения о методах электронной слежки спецслужб США, включая незаконное прослушивание переговоров зарубежных лидеров. За подобные действия его стали преследовать, поэтому он запросил у властей ряда стран убежище, в том числе у главы Российской Федерации. 1 августа 2014 года он получил вид на жительство в России на три года. Теперь же бывший агент ЦРУ получил бессрочный вид на жительство в РФ.