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37 минут назад

Госдеп заявил о преданности Сноудена России

Елена Прошина

В США заявили, что бывший аналитик американского Агентства по национальной безопасности Эдвард Сноуден давно продемонстрировал свою приверженность идеалам России. Такое заявление сделал глава пресс-службы Государственного департамента Нед Прайс, передает ТАСС.

Госдеп заявил о преданности Сноудена России
Фото: ТАССТАСС

Он сообщил, что США в курсе получения Сноуденом российского гражданства. При этом он признал, что сейчас они не могут подтвердить, случилось ли это на самом деле или нет.

«Единственная вещь в том, что господин Сноуден давно показывал преданность России», — подчеркнул Прайс.

Президент России Владимир Путин 26 сентября подписал указ о получении Эдвардом Сноуденом российского гражданства.

Издание напоминает, что Сноуден в 2013 году предал огласке сведения о методах электронной слежки спецслужб США, включая незаконное прослушивание переговоров зарубежных лидеров. За подобные действия его стали преследовать, поэтому он запросил у властей ряда стран убежище, в том числе у главы Российской Федерации. 1 августа 2014 года он получил вид на жительство в России на три года. Теперь же бывший агент ЦРУ получил бессрочный вид на жительство в РФ.

В 2017 году Сноуден женился на американской спортсменке и блогере Линдси Миллс в Москве. Сейчас она также претендует на получение российского гражданства.

В мире,Линдси Миллс,Нед Прайс,Эдвард Сноуден,Владимир Путин,ЦРУ,Госдеп США,
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