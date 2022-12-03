США допустили возможность нападения Пекина на Тайвань

Власти США допускают потенциальную возможность боевых действий Пекина против Тайваня. Об сообщила первый заместитель госсекретаря Америки Уэнди Шерман на семинаре, посвященном Индо-Тихоокеанскому региону. Ее слова приводит РИА Новости.

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Шерман отметила, что администрация США прилагает усилия, чтобы не допустить такого развития событий. Мнение о возможности военных действий она объяснила тем, что председатель КНР Си Цзиньпин теперь имеет абсолютный контроль над страной после последнего партийного съезда.

«Он заявил, что собирается воссоединить Тайвань с материковым Китаем. Он надеется сделать это мирным путем, но он сказал весьма прямолинейно, что если ему понадобится применить силу, то он ее применит», — высказалась политик.

Усилия США, по ее словам, направлены на убеждение Китая не двигаться в этом направлении, а также на поддержку Тайваня, чтобы у него были средства для самозащиты.