Белый дом заявил о неготовности Зеленского к переговорам с РФ

Украинский лидер Владимир Зеленский на данный момент не готов к диалогу с РФ. Такое мнение выразил координатор стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

Фото: Телеграм-канал Зеленского Телеграм-канал Зеленского

"Президент Зеленский тоже говорил, что верит в дипломатическое решение, но он тоже не готов", – цитирует его РИА Новости.

Соединенные Штаты, как уточнил Кирби, продолжат оказывать поддержку Киеву и не будут силой усаживать его за стол переговоров.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что не следует говорить о диалоге России и Украины, пока Киев его отрицает. По его словам, для начала контактов необходима политическая воля украинских властей и их готовность обсуждать требования российской столицы.