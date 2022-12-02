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1 час назад

Зеленский не готов сейчас к переговорам с РФ – Белый дом

Москва24

Украинский лидер Владимир Зеленский на данный момент не готов к диалогу с РФ. Такое мнение выразил координатор стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

Белый дом заявил о неготовности Зеленского к переговорам с РФ
Фото: Телеграм-канал ЗеленскогоТелеграм-канал Зеленского

"Президент Зеленский тоже говорил, что верит в дипломатическое решение, но он тоже не готов", – цитирует его РИА Новости.

Соединенные Штаты, как уточнил Кирби, продолжат оказывать поддержку Киеву и не будут силой усаживать его за стол переговоров.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что не следует говорить о диалоге России и Украины, пока Киев его отрицает. По его словам, для начала контактов необходима политическая воля украинских властей и их готовность обсуждать требования российской столицы.

Путин объяснил ракетные удары по Украине

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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