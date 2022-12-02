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24 минуты назад

Лукашенко рассказал о несбывшейся из-за тещи мечте

Lenta.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что мечтал получить высшее образование в сфере журналистики, но теща сумела его отговорить. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул первого».

Лукашенко рассказал о несбывшейся мечте
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам главы государства, в молодости он «не видел себя историком», на кого отучился впоследствии. Но мечта будущего президента о журналисткой карьере не сбылась.

«Теща заставила. Я хотел быть журналистом, на факультет журналистики готовился. Но теща сказала: "Нет, не надо! Ты будешь хорошим историком, иди сдавай экзамены". Ну ладно...» — рассказал Лукашенко.

При этом он добавил, что благодарен женщине за настойчивость, ведь выбранное образование позволило ему впоследствии заняться политикой.

В мире,Александр Лукашенко,
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