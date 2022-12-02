Чавушоглу обратился с призывом к Западу по ситуации на Украине

Западные страны должны посадить Украину за стол переговоров с Россией. С таким призывом на конференции «Средиземноморские диалоги» выступил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Его слова приводит ТАСС.

«Необходимо убедить некоторых наших союзников, выступающих за продолжение войны, посадить Украину за стол переговоров с Россией», — сказал Чавушоглу.

При этом он признал, что в настоящее время сделать это сложнее, чем в начале конфликта, из-за «новых условий».

Несмотря на это глава МИД Турции пообещал, что Анкара продолжит свои усилия по урегулированию ситуации дипломатическим путем.