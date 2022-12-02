Нуланд переговорила с премьером Украины

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обсудил с заместителем государственного секретаря США Викторией Нуланд ситуацию в энергосистеме страны и заявил о передаче американцами 80 мощных электрогенераторов. Об этом Шмыгаль сообщил в Telegram.