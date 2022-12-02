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54 минуты назад

Нуланд переговорила с премьером Украины

Lenta.ru

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обсудил с заместителем государственного секретаря США Викторией Нуланд ситуацию в энергосистеме страны и заявил о передаче американцами 80 мощных электрогенераторов. Об этом Шмыгаль сообщил в Telegram.

Нуланд переговорила с премьером Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Для быстрого восстановления поврежденных объектов Украине необходима оперативная помощь в поставке энергетического оборудования. Поблагодарил американских партнеров за дополнительные 53 миллиона долларов на ремонт украинских электросетей», — написал Шмыгаль, также обсудивший с Нуланд военную и финансовую помощь.

Украинский премьер также сообщил, что на прошлой неделе США передали Киеву 80 мощных генераторов, которые помогли стабилизировать ситуацию с электроснабжением.

В мире,Денис Шмыгаль,Виктория Нуланд,
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