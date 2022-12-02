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9 минут назад

Ansa: неизвестные испачкали экскрементами резиденцию посла Украины в Ватикане

Газета.Ru

Посол Украины в Ватикане Андрей Юраш рассказал агентству Ansa, что неизвестные проникли в его римскую резиденцию и испачкали экскрементами входную дверь, стены и лестницы.

Неизвестные испачкали экскрементами резиденцию посла Украины в Ватикане
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По его словам, инцидент произошел 1 декабря, когда представители дипмиссии «решили проинформировать только наше министерство иностранных дел и полицию, которая немедленно вмешалась».

«Теперь мы ожидаем результатов расследования, но знаем, что будет нелегко найти людей, которые совершили этот акт», — сказал он.

Посол подчеркнул, что в данном случае имеет место «скоординированная компания», так как похожие случаи зафиксированы в других европейских странах.

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