Неизвестные испачкали экскрементами резиденцию посла Украины в Ватикане

Посол Украины в Ватикане Андрей Юраш рассказал агентству Ansa, что неизвестные проникли в его римскую резиденцию и испачкали экскрементами входную дверь, стены и лестницы.

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По его словам, инцидент произошел 1 декабря, когда представители дипмиссии «решили проинформировать только наше министерство иностранных дел и полицию, которая немедленно вмешалась».

«Теперь мы ожидаем результатов расследования, но знаем, что будет нелегко найти людей, которые совершили этот акт», — сказал он.