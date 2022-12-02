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23 минуты назад

Посла Чехии вызвали в МИД Грузии после слов об экспорте продукции в Россию

Елена Прошина

Пресс-служба грузинского МИД заявила, что посол Чехии в Грузии Петр Микиска был вызван в ведомство для разъяснений его слов об экспорте продукции из Чехии в Россию в обход санкций. Об этом сообщает РИА «Новости».

Посла Чехии вызвали в МИД Грузии после слов об экспорте продукции в Россию
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Посол Чехии был вызван в МИД Грузии. Причиной тому стало его заявление, опубликованное в СМИ, в котором он сообщил, что часть продукции, поступающей в Грузию из Чехии, экспортируется в Россию в обход санкций», – сказано в сообщении МИД Грузии.

Там также добавили, что заместитель министра Александр Хвтисиашвили напомнил о том, какие шаги предпринимает Грузия в отношении непризнания таких фактов, а также потребовал от посла разъяснить свои слова. При этом МИД Грузии также уточнил, что, по мнению самого чешского посла, СМИ неверно интерпретировали его слова.

Как передают грузинские телекомпании, ранее этот дипломат из Чехии заявил, что часть товаров чешского импорта в Грузию на самом деле поступает в Россию.

Ранее в МИД России рассказали о «невыносимой» работе российских дипмиссий за рубежом.

В мире,МИД России,
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