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13 минут назад

Турция считает, что Запад должен убедить Украину сесть за стол переговоров с Россией

ТАССиещё 4

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу считает, что некоторые страны Запада не заинтересованы в урегулировании украинского кризиса и им следует убедить Украину сесть за стол переговоров с Россией. Об этом он сообщил в пятницу в Риме на конференции "Средиземноморские диалоги".

Чавушоглу обратился с призывом к Западу по ситуации на Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Необходимо убедить некоторых наших союзников, выступающих за продолжение войны, посадить Украину за стол переговоров [с Россией]", - сказал он.

Чавушоглу при этом признал, что сделать это сейчас будет сложнее, чем в марте, когда представители Украины и РФ встречались в Анталье и в Стамбуле. "Сегодня будет сложнее, так как возникли новые условия. Россия будет выдвигать свои условия, Украина не будет их принимать, но Турция продолжит усилия по урегулированию", - отметил он, добавив, что считает единственным способом прекращения конфликта на Украине использование средств дипломатии. "<...> [конфликт] можно завершить, мы занимаем в вопросе урегулирования прагматичную позицию, которая приносит конкретные результаты", - сказал Чавушоглу, напомнив о заключении и продлении с участием Турции зерновой сделки, обмене пленными между РФ и Украиной.

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"Надеюсь, до весны мы будем иметь более четкую картину в вопросе организации условий для переговоров. Мы продолжим усилия в этом направлении", - отметил Чавушоглу.

В мире,Мевлют Чавушоглу,МИД Турции,
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