Чавушоглу обратился с призывом к Западу по ситуации на Украине

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу считает, что некоторые страны Запада не заинтересованы в урегулировании украинского кризиса и им следует убедить Украину сесть за стол переговоров с Россией . Об этом он сообщил в пятницу в Риме на конференции "Средиземноморские диалоги".

Чавушоглу при этом признал, что сделать это сейчас будет сложнее, чем в марте, когда представители Украины и РФ встречались в Анталье и в Стамбуле. "Сегодня будет сложнее, так как возникли новые условия. Россия будет выдвигать свои условия, Украина не будет их принимать, но Турция продолжит усилия по урегулированию", - отметил он, добавив, что считает единственным способом прекращения конфликта на Украине использование средств дипломатии. "<...> [конфликт] можно завершить, мы занимаем в вопросе урегулирования прагматичную позицию, которая приносит конкретные результаты", - сказал Чавушоглу, напомнив о заключении и продлении с участием Турции зерновой сделки, обмене пленными между РФ и Украиной.