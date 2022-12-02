Киево-Печерскую лавру передали Православной церкви Украины

Представитель Православной церкви Украины (ПЦУ) Евстратий Заря заявил в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что Киево-Печерская Лавра была перерегистрирована на автокефальную ПЦУ, ее новым главой должен стать митрополит Епифаний.

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Ранее газета «Украинская правда» со ссылкой на источники сообщала, что Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел ограничения в отношении священнослужителей Украинской православной церкви (УПЦ), в том числе наместника Киево-Печерской Лавры митрополита Павла.

В материале отмечается, что всего под рестрикции подпали примерно десять священнослужителей УПЦ, а также один из богатейших украинских бизнесменов, экс-депутат Верховной рады Вадим Новинский.