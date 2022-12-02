Пока вы не уснули: Путин о причине ударов по Украине и присяга Сноудена

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Президент России Владимир Путин заявил канцлеру Германии Олафу Шольцу, что удары по объектам критической инфраструктуры на Украине стали ответной реакцией Москвы на провокации Киева, в том числе и на теракт на Крымском мосту. Как сообщает ТАСС, об этом глава государства сказал в ходе телефонных переговоров.
Бывший сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден принял присягу и получил российский паспорт. Как сообщает РИА Новости, адвокат уже бывшего американца Анатолий Кучерена отметил, что его супруга находится в процессе подачи заявления на гражданство РФ.
Юрист добавил, что виделся со своим подзащитным и отметил, что сейчас у Сноудена «все хорошо».
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления президента США Джо Байдена о готовности к переговорам с российским коллегой Владимиром Путиным, заявил, что позиция Вашингтона «осложняет поиск почвы для обсуждения», передает РИА Новости.
На Украине утверждена мера об ограничительных мерах в отношении представителей религиозных организаций, которые якобы имеют связь с РФ. Инициатива принадлежит Совету национальной безопасности и обороны страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на указ.
Канцлер ФРГ Шольц обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой решить конфликт дипломатическим способом. В частности, речь шла о выводе российской армии, заявил официальный представитель кабмина Германии Штеффен Хебештрайт, передает РИА Новости.
Подразделения противовоздушной обороны Вооруженных сил России получили новое программное обеспечение, которое позволяет легко сбивать ракеты ракетных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом сообщил командир подразделения ПВО ВС РФ, передает РИА Новости.
Форвард московского «Динамо» Федор Смолов променял внучку Бориса Ельцина Марию Юмашеву на обладательницу титула «Первая вице-мисс Россия-2018» Виолетту Тюркину. Как сообщает StarHit, недавно наследница экс-президента РФ удалила все совместные фотографии с футболистом.
Эксперты консалтинговой компании «Деловые решения и технологии» (ДРТ) рассказали, что иностранным компаниям трудно закрывать филиалы в России, в том числе в связи с запретом головных офисов на уплату налогов в РФ. Об этом сообщает РБК.
По словам консультантов, множество иностранных филиалов находятся в подвешенном состоянии с начала марта.
В Спортивном арбитражном суде (CAS) раскрыли подробности слушаний по делу фигуристки Камилы Валиевой в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА). Комментарий пресс-службы суда приводит ТАСС.
В России стали появляться объявления о продаже новых седанов Chevrolet Nexia, которые собраны в Узбекистане. На это обратил внимание журнал Auto.ru.
Машины доступны в дилерских центрах в Москве, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Сочи, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Рязани и других городах страны. Речь идет об автомобилях 2022 года выпуска. Стоимость модели составляет 895 000 - 1 365 000 рублей.