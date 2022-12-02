Пока вы не уснули: Путин о причине ударов по Украине и присяга Сноудена

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Путин объяснил ракетные удары по Украине

Президент России Владимир Путин заявил канцлеру Германии Олафу Шольцу, что удары по объектам критической инфраструктуры на Украине стали ответной реакцией Москвы на провокации Киева, в том числе и на теракт на Крымском мосту. Как сообщает ТАСС, об этом глава государства сказал в ходе телефонных переговоров.

Сноуден принял присягу и получил российский паспорт

Бывший сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден принял присягу и получил российский паспорт. Как сообщает РИА Новости, адвокат уже бывшего американца Анатолий Кучерена отметил, что его супруга находится в процессе подачи заявления на гражданство РФ.

Юрист добавил, что виделся со своим подзащитным и отметил, что сейчас у Сноудена «все хорошо».

В Кремле оценили условия Байдена для переговоров по Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления президента США Джо Байдена о готовности к переговорам с российским коллегой Владимиром Путиным, заявил, что позиция Вашингтона «осложняет поиск почвы для обсуждения», передает РИА Новости.

Зеленский запретил связанные с Россией религиозные организации

На Украине утверждена мера об ограничительных мерах в отношении представителей религиозных организаций, которые якобы имеют связь с РФ. Инициатива принадлежит Совету национальной безопасности и обороны страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на указ.

Шольц обратился с призывом к Путину

Канцлер ФРГ Шольц обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой решить конфликт дипломатическим способом. В частности, речь шла о выводе российской армии, заявил официальный представитель кабмина Германии Штеффен Хебештрайт, передает РИА Новости.

ВС России получили софт для уничтожения ракет HIMARS

Подразделения противовоздушной обороны Вооруженных сил России получили новое программное обеспечение, которое позволяет легко сбивать ракеты ракетных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом сообщил командир подразделения ПВО ВС РФ, передает РИА Новости.

Смолов променял внучку Ельцина на «Вице-мисс Россия-2018»

Форвард московского «Динамо» Федор Смолов променял внучку Бориса Ельцина Марию Юмашеву на обладательницу титула «Первая вице-мисс Россия-2018» Виолетту Тюркину. Как сообщает StarHit, недавно наследница экс-президента РФ удалила все совместные фотографии с футболистом.

Иностранные компании запретили «дочкам» платить налоги в РФ

Эксперты консалтинговой компании «Деловые решения и технологии» (ДРТ) рассказали, что иностранным компаниям трудно закрывать филиалы в России, в том числе в связи с запретом головных офисов на уплату налогов в РФ. Об этом сообщает РБК.

По словам консультантов, множество иностранных филиалов находятся в подвешенном состоянии с начала марта.

Раскрыты подробности слушаний по делу Валиевой в РУСАДА

В Спортивном арбитражном суде (CAS) раскрыли подробности слушаний по делу фигуристки Камилы Валиевой в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА). Комментарий пресс-службы суда приводит ТАСС.

В Россию массово ввозят недорогие Chevrolet Nexia

Chevrolet

В России стали появляться объявления о продаже новых седанов Chevrolet Nexia, которые собраны в Узбекистане. На это обратил внимание журнал Auto.ru.