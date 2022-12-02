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1 час назад

Латвия пригрозила закрытием телеканалу "Дождь"

Москва24иещё 13

Телеканалу "Дождь" (признан в РФ СМИ-иноагентом) пригрозили закрытием из-за демонстрации карты, где Крым изображен в составе России, а также за формулировку "наша армия" по отношению к ВС РФ. Об этом глава Национального совета Латвии по СМИ Иварс Аболиньш написал в Twitter.

Латвия пригрозила телеканалу "Дождь"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он отметил, что за это телеканал был оштрафован на 10 тысяч евро. По словам Аболиньша, это уже второе серьезное нарушение СМИ, а после третьего случая Латвия может аннулировать лицензию на вещание.

Ранее ведущий телеканала Алексей Коростелев сказал в эфире фразу о помощи российским военнослужащим. После этого его уволили с телеканала, объяснив данное решение тем, что слова ведущего была ошибочны и неприемлемы для редакции.

«Дождь» уволил журналиста за слова о помощи российским военным

В СМИ подчеркнули, что в эфире недопустимы формулировки, которые могли бы зародить сомнения в позиции сотрудников канала по отношению к спецоперации.

В мире,Алексей Коростелев,Верховный суд,
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