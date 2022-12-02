Украинские СМИ заявили о взрывах в Днепропетровске

В Днепропетровске слышны взрывы, сообщило украинское издание «Суспильне» («Общественное»).

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Отмечается, что в городе и области объявили воздушную тревогу.

Данные онлайн-карты воздушных тревог Минцифры свидетельствуют о том, что сирены слышны также в соседних с Днепропетровской областях: Полтавской, Харьковской и на подконтрольных Киеву территориях Херсонской и Запорожской областей.

Накануне воздушную тревогу объявили во всех регионах Украины, включая Киев. Некоторое время назад «Укрэнерго» сочло ситуацию в энергетике в некоторых регионах близкой к катастрофической.

ВС РФ наносят удары по украинской инфраструктуре с 10 октября. Российская сторона начала активно наступать после того, как на Крымском мосту произошел теракт. Российские власти утверждают, что его совершили украинские спецслужбы. 17 октября президент России Владимир Путин сообщил о нанесении массированного удара по украинским объектам.