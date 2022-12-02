Польша не смогла признать Россию «государством-спонсором терроризма»

«Оппозиция вынула свои карты, что привело к обструкции голосования, то есть формальному непринятию поправки, что сделало невозможным дальнейшее голосование по резолюции», — сказал он. Речь идет об электронных картах, используемых для голосования.

Скандал возник из-за того, что перед голосованием в Сейме депутаты правящей в Польше партии «Право и справедливость» решили добавить к тексту резолюции поправку, в которой Москва называется ответственной за крушение в 2010 году Ту-154, в котором погиб бывший президент Польши Лех Качиньский, а также за крушение малайзийского Boeing в 2014 году над Донбассом. Оппозиция была не согласна с этой поправкой.