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1 час назад

Польская оппозиция помешала Сейму признать Россию «государством-спонсором терроризма»

Газета.Ru

Оппозиция помешала депутатам нижней палаты польского парламента принять резолюцию о признании России «государством-спонсором терроризма». Об этом сообщил в пятницу в эфире телеканала «Польсат» пресс-секретарь правительства Петр Мюллер, сообщает ТАСС.

Польша не смогла признать Россию «государством-спонсором терроризма»
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Оппозиция вынула свои карты, что привело к обструкции голосования, то есть формальному непринятию поправки, что сделало невозможным дальнейшее голосование по резолюции», — сказал он. Речь идет об электронных картах, используемых для голосования.

Скандал возник из-за того, что перед голосованием в Сейме депутаты правящей в Польше партии «Право и справедливость» решили добавить к тексту резолюции поправку, в которой Москва называется ответственной за крушение в 2010 году Ту-154, в котором погиб бывший президент Польши Лех Качиньский, а также за крушение малайзийского Boeing в 2014 году над Донбассом. Оппозиция была не согласна с этой поправкой.

23 ноября Европейский парламент принял резолюцию о признании России «государством-спонсором терроризма». Эта резолюция не является юридически обязывающим документом.

В мире,Петр Мюллер,Лех Качиньский,Boeing,Европарламент,Партия "Право и справедливость",
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