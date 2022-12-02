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55 минут назад

Шольц обратился с призывом к Путину

Лера Букина

Канцлер ФРГ Шольц обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой решить конфликт дипломатическим способом. В частности, речь шла о выводе российской армии, заявил официальный представитель кабмина Германии Штеффен Хебештрайт, передает РИА Новости.

«Канцлер призвал президента России как можно скорее найти дипломатическое решение, включая вывод российских войск», - подчеркнул он.

В правительстве добавили, что сторонам удалось договориться поддерживать связь.

У президента России Владимира Путина состоялся телефонный разговор с Олафом Шольцем. Стороны затронули разные вопросы, в частности, ситуацию вокруг Украины.

Шольц заявил о необходимости вернуться к «мирному порядку» с Россией

Ранее бывший министр финансов, экс-председатель Социал-демократической партии Германии Оскар Лафонтен заявил, что немецкому канцлеру Олафу Шольцу следовало призвать президента США Джо Байдена учитывать интересы России перед началом спецоперации на Украине. Он указал на наличие возможностей перед эскалацией конфликта.

Как стало ранее известно, Олаф Шольц после переговоров с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом заявил о планах ФРГ держать в боеготовности 30 тысяч солдат для защиты НАТО.

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