Сербию призвали ввести санкции против России ради вступления в ЕС

«Сейчас нужно провести реформы и завершить те шаги, которые касаются, например, медиа, нужны ясные шаги и ясные сигналы из Белграда. Согласование с внешней политикой ЕС играет более важную роль, чем ранее <…>. Нам нужно, чтобы Сербия, страна-кандидат, нам помогла, Сербия должна быть на нашей стороне и помочь нам обозначенным образом провести наши санкции», — отметила Варгейи.