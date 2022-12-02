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1 час назад

Еврокомиссар Варгейи: Сербия для вступления в ЕС должна ввести санкции против РФ

Газета.Ru

Сербия для вступления в Евросоюз должна ввести санкции против России, а также провести реформы. Об этом заявила еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Оливер Варгейи в пятницу на пресс-конференции в Белграде, сообщает ТАСС.

Сербию призвали ввести санкции против России ради вступления в ЕС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По ее словам, правительству Сербии необходимо провести реформы, касающиеся медиа.

«Сейчас нужно провести реформы и завершить те шаги, которые касаются, например, медиа, нужны ясные шаги и ясные сигналы из Белграда. Согласование с внешней политикой ЕС играет более важную роль, чем ранее <…>. Нам нужно, чтобы Сербия, страна-кандидат, нам помогла, Сербия должна быть на нашей стороне и помочь нам обозначенным образом провести наши санкции», — отметила Варгейи.

Cербскую разведку возглавил пророссийский политик

Ранее сообщалось, что правительство Сербии назначило новым главой разведки Александра Вулина. Его называют пророссийским политиком. До октября 2022 года он занимал пост министра внутренних дел Сербии.

В мире,Александр Вулин,ЕС,
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