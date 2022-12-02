Сербию призвали ввести санкции против России ради вступления в ЕС

Сербия для вступления в Евросоюз должна ввести санкции против России, а также провести реформы. Об этом заявила еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Оливер Варгейи в пятницу на пресс-конференции в Белграде, сообщает ТАСС.
По ее словам, правительству Сербии необходимо провести реформы, касающиеся медиа.
«Сейчас нужно провести реформы и завершить те шаги, которые касаются, например, медиа, нужны ясные шаги и ясные сигналы из Белграда. Согласование с внешней политикой ЕС играет более важную роль, чем ранее <…>. Нам нужно, чтобы Сербия, страна-кандидат, нам помогла, Сербия должна быть на нашей стороне и помочь нам обозначенным образом провести наши санкции», — отметила Варгейи.
Ранее сообщалось, что правительство Сербии назначило новым главой разведки Александра Вулина. Его называют пророссийским политиком. До октября 2022 года он занимал пост министра внутренних дел Сербии.