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14 минут назад

Стало известно, где будет жить Сноуден после получения гражданства России

News.ru

Экс-сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден после получения российского гражданства будет жить в Москве, рассказал «Звезде» его адвокат Анатолий Кучерена. Правозащитник отметил, что заявление на получение гражданства РФ также собирает супруга IT-специалиста Линдин Миллс.

Раскрыто место жительтва Сноудена после получения гражданства России
Фото: ТАССТАСС

Я не сомневался, что все будет хорошо. Процедурные вопросы — это время. Нужно было ждать. Сейчас он очень доволен, на очереди его супруга собирает документы, дальше дети, — рассказал Кучерена.

26 сентября президент России Владимир Путин дал Сноудену российское гражданство. Позднее стало известно, что его супруга выразила желание вслед за мужем получить гражданство России. В то же время их ребенок, родившийся в РФ, получил российское гражданство по рождению. Сам Сноуден заявил, что получение гражданства РФ окажет положительное и стабильное влияние на его семью.

Сноуден принял присягу и получил российский паспорт

Сноуден инициировал в 2013 году грандиозный международный скандал, после того как передал газетам Washington Post и Guardian секретные материалы касательно программ слежки спецслужб США и Великобритании в интернете.

Ранее стало известно, что Сноуден принял присягу, получил гражданство и паспорт РФ.

В мире,Эдвард Сноуден,Анатолий Кучерена,Владимир Путин,АНБ,
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