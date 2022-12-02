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32 минуты назад

Посольство Украины в Чехии получило подозрительную посылку

Никита Бородкин

Сотрудников консульства Украины экстренно эвакуировали из здания в чешском городе Брно после получения посылки с подозрительным содержимым. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя местной полиции Давида Халоупка.

Посольство Украины в Чехии получило подозрительную посылку
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Речь идет о подозрительном предмете, на месте идет выяснение, что бы это могло быть. Из здания консульства эвакуированы 6 его сотрудников. Также эвакуирован ряд соседних зданий, включая детский сад», — подчеркнул представитель правоохранительных органов.

Отмечается, что взрывных устройств в посылке не оказалось — в чешской полиции заявили, что груз содержал «ткани животных». Более тщательный анализ проведут в лаборатории, расследованием дела занимаются следователи.

Напомним, что в среду, 30 ноября, в посольстве Украины в Мадриде произошел взрыв. Письмо с самодельной бомбой, адресованное послу, было вскрыто сотрудником посольства, он получил легкое ранение руки.

Позднее аналогичную посылку получила испанская оружейная компания Instalaza, гранатометы которой поставлялись на Украину, а также база ВВС в Торрехон-де-Ардос. Отправитель опасных грузов пока не установлен.

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