Посольство Украины в Чехии получило подозрительную посылку

Сотрудников консульства Украины экстренно эвакуировали из здания в чешском городе Брно после получения посылки с подозрительным содержимым. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя местной полиции Давида Халоупка.

«Речь идет о подозрительном предмете, на месте идет выяснение, что бы это могло быть. Из здания консульства эвакуированы 6 его сотрудников. Также эвакуирован ряд соседних зданий, включая детский сад», — подчеркнул представитель правоохранительных органов.

Отмечается, что взрывных устройств в посылке не оказалось — в чешской полиции заявили, что груз содержал «ткани животных». Более тщательный анализ проведут в лаборатории, расследованием дела занимаются следователи.

Напомним, что в среду, 30 ноября, в посольстве Украины в Мадриде произошел взрыв. Письмо с самодельной бомбой, адресованное послу, было вскрыто сотрудником посольства, он получил легкое ранение руки.