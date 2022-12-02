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34 минуты назад

В МИД Украины сообщили о получении «окровавленных посылок» с глазами животных

Газета.Ru

Представитель МИД Украины Олег Николенко сообщил, что украинские дипломатические посольства и консульства продолжают получать угрозы, в ряд украинских дипведомств в Венгрии, Нидерландах, Польши, Хорватии, Италии прислали «окровавленные пакеты» с глазами животных. Об этом он написал в соцсетях.

В МИД Украины сообщили о получении «окровавленных посылок» с глазами животных
Фото: Carlos Barria/ReutersCarlos Barria/Reuters

«Окровавленные пакеты с глазами животных прислали в посольства Украины в Нидерландах, польше, Италии и других странах», — написал Николенков.

Он отметил, что пакеты «были пропитаны жидкостью характерного цвета и имели соответствующий запах». В МИД изучают смысл этого послания, сказал дипломат.

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30 ноября в посольстве Украины в Мадриде произошел взрыв. По информации правоохранительных органов, в дипведомство доставили послание на имя посла Украины – Сергея Погорельцева, которое содержало самодельное взрывное устройство. Власти Испании оценили произошедшее как теракт.

На следующий день глава МИД Кулеба сообщил, что посольства Украины в двух странах получили письма с угрозами.

В мире,Олег Николенко,ЕС,
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