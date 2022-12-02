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14 минут назад

Зеленский утвердил решение СНБО о запрете религиозных организаций, связанных с РФ

Российская Газета

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил своим указом введение в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) об ограничительных мерах против религиозных организаций, которые связаны с Россией. Указ опубликован на сайте президента Украины.

Зеленский запретил связанные с Россией религиозные организации
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Документ вступил в силу 1 декабря.

Он предполагает, что в течение двух месяцев кабмин внесет на рассмотрение Верховной рады законопроект о запрете работы в стране аффилированных с Москвой религиозных организаций в соответствии с "нормами международного права в сфере свободы совести и обязательств Украины в связи со вступлением в Совет Европы".

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Следить за деятельностью религиозных организаций будет Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести, которая подчиняется кабинету министров. Тот, в свою очередь, также в двухмесячный срок должен проверить "наличие правовых оснований и соблюдения условий использования религиозными организациями имущества, которое находится на территории Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника".

СНБО тем временем поручило госслужбе по этнополитике провести экспертизу устава об управлении Украинской православной церкви "на наличие церковно-канонической связи с Московским патриархатом". При необходимости будут применены "предусмотренные законом меры".

В мире,Владимир Зеленский,Верховная Рада,Совет Европы,СБУ,
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