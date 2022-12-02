Зеленский запретил связанные с Россией религиозные организации

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил своим указом введение в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) об ограничительных мерах против религиозных организаций, которые связаны с Россией. Указ опубликован на сайте президента Украины.

Документ вступил в силу 1 декабря.

Он предполагает, что в течение двух месяцев кабмин внесет на рассмотрение Верховной рады законопроект о запрете работы в стране аффилированных с Москвой религиозных организаций в соответствии с "нормами международного права в сфере свободы совести и обязательств Украины в связи со вступлением в Совет Европы".

Следить за деятельностью религиозных организаций будет Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести, которая подчиняется кабинету министров. Тот, в свою очередь, также в двухмесячный срок должен проверить "наличие правовых оснований и соблюдения условий использования религиозными организациями имущества, которое находится на территории Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника".