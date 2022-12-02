В Киеве опровергли информацию о передаче Киевско-Печерской лавры ПЦУ

«Я не видел, что государство дало возможность пользоваться помещениями. Кто угодно может зарегистрировать общественную организацию по любому адресу, но должно быть согласие собственника. Ни Кабмин, ни кто-либо другой таких документов не принимал» – рассказал Данилов.