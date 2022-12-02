В Киеве опровергли информацию о передаче Киевско-Печерской лавры ПЦУ

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов опроверг информацию о переходе Киево-Печерской лавры в пользование Православной церкви Украины. Об этом сообщает «Страна.ua».
По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова, лавра является собственностью всего украинского народа.
«Я не видел, что государство дало возможность пользоваться помещениями. Кто угодно может зарегистрировать общественную организацию по любому адресу, но должно быть согласие собственника. Ни Кабмин, ни кто-либо другой таких документов не принимал» – рассказал Данилов.
Руководитель министерства культуры Украины Александр Ткаченко отметил, что президент Украины Владимир Зеленский дал два месяца на то, чтобы определить законность пребывания УПЦ в лавре, и в течение этих двух месяцев будут приниматься «те или иные решения».