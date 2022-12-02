На ЗАЭС проходят ремонтные работы после обстрелов ВСУ

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) проходят активные ремонтные работы для восстановления инфраструктуры, выведенной из строя после обстрелов украинских военных. Его цитирует ТАСС.
«Сейчас идут активные ремонтные работы», — сказал он.
Сроков окончания реконструкции Рогов не назвал.
«Изначально было определено, что надо было восстанавливать, что осталось после обстрелов, прямых попаданий, возгораний», — уточнил он.
В сентябре в Минобороны России сообщили, что в результате взрыва снаряда ВСУ была повреждена труба системы технической воды первой системы безопасности пятого энергоблока Запорожской АЭС.
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о серьезной ситуации, сложившейся на ЗАЭС.
Позднее глава администрации Энергодара Александр Волга сообщал о ведущихся работах по восстановлению работы пятого энергоблока ЗАЭС, который вышел из строя в результате обстрелов ВСУ.