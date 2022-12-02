На ЗАЭС проходят ремонтные работы после обстрелов ВСУ

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) проходят активные ремонтные работы для восстановления инфраструктуры, выведенной из строя после обстрелов украинских военных. Его цитирует ТАСС.

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«Сейчас идут активные ремонтные работы», — сказал он.

Сроков окончания реконструкции Рогов не назвал.

«Изначально было определено, что надо было восстанавливать, что осталось после обстрелов, прямых попаданий, возгораний», — уточнил он.

В сентябре в Минобороны России сообщили, что в результате взрыва снаряда ВСУ была повреждена труба системы технической воды первой системы безопасности пятого энергоблока Запорожской АЭС.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о серьезной ситуации, сложившейся на ЗАЭС.