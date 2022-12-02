В США заговорили об угрозе блэкаута

Соединенные Штаты могут столкнуться с отключением электроэнергии, если власти страны продолжат закрывать угольные теплоэлектростанции (ТЭС). Об этом в пятницу сообщил телеканалу Fox News президент ассоциации угольной промышленности штата Западная Вирджиния Крис Гамильтон.

По его словам, жители США могут "столкнуться с отключением электроэнергии в течение продолжительного времени". "Вполне возможно, что мы также будем нормировать потребление электроэнергии", - сказал Гамильтон, отметив, что если эта зима будет холодной, то власти "не смогут противостоять" погодным условиям.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что угольные ТЭС слишком дорогие и его администрация "закроет эти электростанции по всей стране", чтобы перейти на возобновляемые источники энергии, уточняет телеканал.