В США заговорили об угрозе блэкаута

Соединенные Штаты могут столкнуться с отключением электроэнергии, если власти страны продолжат закрывать угольные теплоэлектростанции (ТЭС). Об этом в пятницу сообщил телеканалу Fox News президент ассоциации угольной промышленности штата Западная Вирджиния Крис Гамильтон.
По его словам, жители США могут "столкнуться с отключением электроэнергии в течение продолжительного времени". "Вполне возможно, что мы также будем нормировать потребление электроэнергии", - сказал Гамильтон, отметив, что если эта зима будет холодной, то власти "не смогут противостоять" погодным условиям.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что угольные ТЭС слишком дорогие и его администрация "закроет эти электростанции по всей стране", чтобы перейти на возобновляемые источники энергии, уточняет телеканал.
По данным Управления энергетической информации Минэнерго США, с 2009 года, когда Байден стал вице-президентом, число электростанций сократилось с почти 600 до 269 в 2021 году.