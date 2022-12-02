Обзор иноСМИ: «ковидный кошмар» Китая и провал потолка цен на нефть

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«Потолок цен на нефть лишь умножит доходы России»

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Автор портала Oilprice.com Ирина Слав считает, что ценовой потолок на российскую нефть будет иметь противоположный эффект и лишь увеличит доходы России. Когда Минфин США предложил ограничить цены на российскую нефть, стоимость топлива «взлетели до небес», отметила автор.

Произошло это, так как ценовой потолок (его цель - снизить российские расходы на армию) был воспринят рынком как рискованный шаг, способный побудить Россию остановить экспорт нефти. Москва подтвердила, что прекратит экспорт в страны, которые поддержат ценовой потолок, то есть во все государства «Большой семерки». Ограничение хотят установить на уровне в 60 долларов за баррель. Учитывая, что российская нефть Urals торгуется по цене 60–65 долларов за бочку, предлагаемый предел уже соответствует преобладающим рыночным условиям, отметил Вивек Дхар из Австралийского банка Содружества. Если все закончится полным эмбарго ЕС на российскую нефть, цены на любую нефть в итоге вырастут, подчеркнула Слав.

Какими подарками обменялись Макрон и Байден

Президент Франции Эммануэль Макрон уехал из США не с пустыми руками, пишет Ouest-France. Во время официального визита Макрона Байден подарил ему зеркало и изготовленную на заказ коллекцию виниловых пластинок с американскими песнями.

Рама зеркала, подаренного Макрону и его жене Брижит, сделана из дерева, упавшего на территории Белого дома. Макрон и его супруга тоже приехали в США с подарками, включая виниловые пластинки и компакт-диск с оригинальным саундтреком к французскому фильму 1966 года «Мужчина и женщина», который Байдены смотрели на своем первом свидании.

«Почему Китай застрял в ковидном кошмаре»

После акций протеста, на которые вышли жители Китая, недовольные политикой «нулевой терпимости» к коронавирусу, китайские чиновники пообещали внести коррективы, чтобы «сократить неудобства» для населения. Но этого, вероятно, недостаточно, чтобы успокоить людей, которые сталкиваются с нехваткой продуктов и экономическими проблемами, пишет Wired.

В то же время Zero-Covid является предметом национальной гордости и спасает жизни. По данным Всемирной организации здравоохранения, в Китае во время пандемии зарегистрировано чуть более 30 тысяч смертей, тогда как в США умерло более одного миллиона человек. Но жесткие карантины - не долгосрочное решение. Эксперты говорят, что если Китай внезапно откроется, высокий уровень заболеваемости перегрузит систему здравоохранения: британские медицинские аналитики считают, что от 1,3 до 2,1 миллиона человек могут умереть, если Китай внезапно откажется от Zero-Covid. Меры сдерживания сработали настолько хорошо, что у жителей КНР практически отсутствует естественный иммунитет.

Greenpeace нашел странности во взрывах на «Северных потоках»

Следователь, нанятый Greenpeace, обратил внимание на странности во взрывах на «Северных потоках», сообщает EXXpress. Эксперт по взрывчатым веществам Фритц Пфайффер рассказал, что на проверенном им участке было применено от 200 до 400 килограммов взрывчатки.

Криминалист Вольфганг Шпира считает, что на этом участке должно быть гораздо больше частей разрушенной трубы, чем там есть сейчас. При взрыве трубы длиной в 250 метров, обломки не могут просто исчезнуть - они позволили бы судить о первопричинах взрыва, но их не хватает. Greenpeace своим расследованием пытается оказать давление на правительства Германии и Дании. Экологи считают, что страны должны активнее расследовать самый серьезный теракт на критическом важном для энергоснабжения Европы объекте.

В США и Европе начался дефицит дизеля

США и Европа столкнулись с дефицитом дизельного топлива, сообщает Nihon Keizai. Эмбарго на российское дизельное топливо вступит в силу в феврале, на фоне этого фьючерсы на дизель стали на 40 процентов дороже, чем год назад.