Cербскую разведку возглавил пророссийский политик

Правительство Сербии назначило новым главой разведки Александра Вулина, которого называют пророссийским политиком. Об этом сообщает Associated Press.
Вулин, который до октября 2022 года занимал пост министра внутренних дел Сербии, был назначен главой Агентства безопасности и информирования Сербии.
Прозападная оппозиция Сербии уже раскритиковала назначение экс-главы МВД.
В заявлении оппозиционной партии PSG говорится, что Вулин открыто высказывает пророссийские взгляды, и потому это назначение "полностью остановит" сотрудничество Агентства безопасности и информирование с западными спецслужбами и будет способствовать "дополнительной международной изоляции Сербии", сообщает "Интерфакс".
В августе 2022 года Вулин посетил Москву и провел переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым.
"Сербия - это единственное государство в Европе, которое не вводило санкции и не участвовало в антироссийской истерии", - заявил он на встрече.
В октябре 2022 года Вулин сказал, что Сербия не признает Косово, не откажется от сербов в Боснии и Герцеговине и не введет санкции против России.