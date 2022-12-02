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1 час назад

Associated Press: сербскую разведку возглавил пророссийский политик

Газета.Ru

Правительство Сербии назначило новым главой разведки Александра Вулина, которого называют пророссийским политиком. Об этом сообщает Associated Press.

Cербскую разведку возглавил пророссийский политик
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Вулин, который до октября 2022 года занимал пост министра внутренних дел Сербии, был назначен главой Агентства безопасности и информирования Сербии.

Прозападная оппозиция Сербии уже раскритиковала назначение экс-главы МВД.

В заявлении оппозиционной партии PSG говорится, что Вулин открыто высказывает пророссийские взгляды, и потому это назначение "полностью остановит" сотрудничество Агентства безопасности и информирование с западными спецслужбами и будет способствовать "дополнительной международной изоляции Сербии", сообщает "Интерфакс".

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В августе 2022 года Вулин посетил Москву и провел переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым.

"Сербия - это единственное государство в Европе, которое не вводило санкции и не участвовало в антироссийской истерии", - заявил он на встрече.

В октябре 2022 года Вулин сказал, что Сербия не признает Косово, не откажется от сербов в Боснии и Герцеговине и не введет санкции против России.

В мире,Александр Вулин,Сергей Лавров,МИД России,
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