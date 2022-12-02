В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-1° в 
USD 61.15EUR 63.83
Войти в почту
1 час назад

Bloomberg: еврокомиссар бойкотировал саммит в США из-за попрания проблем ЕС

News.ru

Еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон отказался участия в саммите по вопросам торговли и технологий, который должен пройти в США, передает агентство Bloomberg. Он объяснил свое решение тем, что эта встреча не уделяет достаточного внимания проблемам Евросоюза.

Еврокомиссар бойкотировал саммит в США
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Тьерри Бретон, внутренний уполномоченный ЕС, не будет присутствовать на саммите Совета по торговле и технологиям США — ЕС, который состоится на следующей неделе в Университете Мэриленда, потому что он «больше не дает достаточно места для вопросов, вызывающих озабоченность у многих европейских министров промышленности и предприятий», — говорится в сообщении помощника функционера.

Агентство также отметило, что в Брюсселе и других столицах Европы в последнее время не скрывают недовольства американским законом о снижении инфляции. В то же время помощник Бретона указал, что тема одного из основных пунктов повестки саммита превратилась в предмет для обсуждения «за 45-минутным обедом».

Cлова главы ЕК о потерях на Украине негативно повлияли на ВСУ

Ожидается, что теперь еврокомиссар отправится в США только в начале 2023 года. Предполагается, что он будет участвовать в обсуждении цифровых технологий, космоса и киберпространства.

Ранее канал CNBC со ссылкой на анонимного европейского чиновника сообщил, что страны Европейского союза выразили серьезные опасения из-за принятого в США законе по инициативе президента Джо Байдена о снижении инфляции. Собеседник издания отметил, что в Европе был создан конгломерат из 27 министров, которые заявили, что мера угрожает европейской промышленности.

В мире,Тьерри Бретон,Джозеф Байден,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители