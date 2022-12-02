Пока вы спали: что раскрыл Лавров о цели НАТО и внезапная роль ОБСЕ в Донбассе

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Лавров: цель НАТО - держать русских вне Европы

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Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что НАТО вернулась к целям, поставленным 73 года назад, сообщает РИА Новости. Министр заявил, что первый генсек НАТО Гастингс Исмей поставил такие задачи: «держать русских вне Европы, американцев - в Европе, а немцев - под контролем».

По мнению Лаврова, теперь Россию снова пытаются «держать вне Европы», а США «поработили всю Европу» и держат под контролем не только немцев, но и весь ЕС. Министр подчеркнул, что после завершения холодной войны философия НАТО по «доминированию и односторонним преимуществам» никуда не исчезла.

ОБСЕ обвинили в шпионаже в Донбассе

Политолог Юрий Самонкин заявил в своей колонке для «360», что миссия ОБСЕ, ранее работавшая в Донбассе, «вовсе не желала влиять на ситуацию и как-то принуждать стороны к миру», а вела разведывательно-диверсионную работу и передавала «нужные координаты» ВСУ и украинским властям.

Самонкин утверждает, что некоторые жители Донбасса, сотрудничавшие с ОБСЕ, были завербованы украинскими спецслужбами. Он предположил, что ОБСЕ изначально задумывалась как «шпионская структура», которая подчинялась американским спецслужбам.

Эксперт рассказала, когда могут посадить за растрату маткапитала

Профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Плеханова Юлия Финогенова рассказала, что даже в случае использования материнского капитала на покупку жилья у россиян могут возникнуть проблемы с законом. Об этом сообщает «Прайм».

Маткапитал можно тратить на улучшение жилищных условий, но использование денег будет считаться нецелевым, если маткапитал потратили на непригодное для проживания помещение, в аварийном или в подлежащем сносу доме, купили у родственников, а также если средства пошли на оплату ремонта. Средства также нельзя использовать для оплаты потребительского кредита. Наказать за это могут по статье о мошенничестве при получении соцвыплат, предусматривающей штраф в 120 тысяч рублей и до двух лет лишения свободы.

Украинский пленный заявил о метеозависимости Starlink

Взятый в плен в ЛНР украинский военный Сергей Лазаренко рассказал, что скорость спутникового интернета Starlink, которым пользуются ВСУ, зависит от метеоусловий и сильно падает в дождь. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Лазаренко, в непогоду у украинских военных серьезные проблемы со связью. Компания Илона Маска SpaceX потратила около 80 миллионов долларов на запуск Starlink на Украине. В октябре 2022-го SpaceX обратилась в Пентагон и сообщила, что больше не может финансировать сеть для Украины. Позже Маск заверил, что «продолжит бесплатно финансировать правительство Украины», если американские военные откажутся.

Россияне назвали размер достойной пенсии

Большинство россиян, принявших участие в опросе Superjob, заявили, что считают достойной пенсию в 46 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщает ТАСС.