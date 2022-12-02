Экс-дипломат США признал американские удары по энергообъектам других стран

Соединенные Штаты занимались ударами по энергетической инфраструктуре еще во времена конфликтов в бывшей Югославии и Ираке, сообщает РИА Новости со ссылкой заявление экс-советника в двусторонней российско-американской президентской комиссии при Государственном департаменте Соединенных Штатов Джеймса Кардена при обсуждении ситуации вокруг Украины.
Он выступил в эфире турецкого телеканала TRT World, в разговоре также принял участие первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский. Российский дипломат процитировал бывшего пресс-секретаря Североатлантического альянса Джейми Шиа, которого 25 мая 1999 года спросили, почему НАТО лишает Югославию 70% не только электричества, но и водоснабжения.
Полянский процитировал ответ Шиа: «К сожалению, от электроэнергии также зависят системы командования и управления. Если Милошевич действительно хочет, чтобы у его граждан были вода и электричество, всё что он должен сделать – принять условия НАТО, и мы остановим эту кампанию. Пока он этого не сделает, мы продолжим атаковать цели, которые снабжают его армию электроэнергией».
«Я не понимаю, почему позиция стран НАТО в этот раз отличается. Они должны понимать наши военные расчеты», - отметил российский заместитель постпреда. Карден считает, что Киеву и украинским союзникам не следует удивляться, что Москва использует зиму в своей операции. Он указал, что аналогично проводилась кампания против Сербии, а также операция «Шок и трепет» против Ирака в 2003 году. Бывший американский дипломат выразил надежду, что ситуация на Украине будет урегулирована путем диалога.