«Я не понимаю, почему позиция стран НАТО в этот раз отличается. Они должны понимать наши военные расчеты», - отметил российский заместитель постпреда. Карден считает, что Киеву и украинским союзникам не следует удивляться, что Москва использует зиму в своей операции. Он указал, что аналогично проводилась кампания против Сербии, а также операция «Шок и трепет» против Ирака в 2003 году. Бывший американский дипломат выразил надежду, что ситуация на Украине будет урегулирована путем диалога.