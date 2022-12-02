Байден признал несовершенство возмутившего Европу закона

«США не извиняются, и я, автор этого закона, не буду извиняться. Бывает, когда вы пишете масштабный закон, который предусматривает почти 360 миллиардов долларов в качестве крупнейшей инвестиции в борьбу с изменением климата в истории, в нем могут быть сбои и он потребует согласования изменений», — подчеркнул глава Белого дома.