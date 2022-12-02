Кличко допустил, что Киев может лишиться тепла и воды до весны

Киев может остаться без теплоснабжения и воды до будущей весны, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление мэра Виталия Кличко.
По его словам, это случится, если хотя бы на сутки город лишится отопления при температуре минус 5 градусов наружного воздуха. В этом случае придется сливать воду из отопительных систем, в противном случае это может привести к повреждению систем жизнеобеспечения. Данный шаг глава города назвал вынужденной мерой.
«Это означает, что до весны подать воду будет очень сложно», — сказал Кличко. Он отметил, что обустраиваемые властями «пункты несокрушимости», в которых жители города могут обогреться и воспользоваться зарядками для телефонов, не являются панацеей и не смогут спасти всех. Мэр подчеркнул, что об эвакуации города речи не идет, так как в соседних регионах Украины ситуация может быть не лучше.
Он назвал ситуацию в других городах аналогичной. Кличко призвал граждан подготовить запасы технической и питьевой воды, пищи, а также рассмотреть возможность переезда за город.