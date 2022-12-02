Кличко допустил, что Киев может лишиться тепла и воды до весны

«Это означает, что до весны подать воду будет очень сложно», — сказал Кличко. Он отметил, что обустраиваемые властями «пункты несокрушимости», в которых жители города могут обогреться и воспользоваться зарядками для телефонов, не являются панацеей и не смогут спасти всех. Мэр подчеркнул, что об эвакуации города речи не идет, так как в соседних регионах Украины ситуация может быть не лучше.