Кулеба рассказал о полученных посольствами Украины письмах с угрозами

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, ранее сообщивший о том, что в ряд посольств страны были переданы письма с угрозами, рассказал, что полученная корреспонденция была пропитана красной жидкостью. Он также уточнил, что такие письма были направлены в три дипломатических представительства, сообщает РИА Новости.